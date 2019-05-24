مقتل شلال الشوبجي مدير أمن ميناء عدن في معارك الضالع

قتل مدير أمن ميناء عدن العقيد شلال الشوبجي في معارك ”الضالع“، اليوم الجمعة، برفقة عدد من القيادات اليمنية الأخرى.

ولقي العقيد الشوبجي مصرعه بينما كان يخوض المعارك مع قوات الجيش الوطني غربي مدينة ”قعطبة“ شمالي ”الضالع“.

ومن بين القيادات التي لقيت مصرعها في المعارك، كل من القيادي بقوة حماية مدير أمن عدن عبدالله محمد قاسم، و قائد الكتيبة الرابعة حزم في أمن عدن رياض يحيى المحلني.

شلال الشوبجي الذي يشغل منصب مدير أمن ميناء عدن وأحد القيادات الأمنية الكبيرة في شرطة المدينة، قتل برصاص قناص، أثناء عملية تمشيط القوات الحكومية لمنطقة حجر غربي مدينة قعطبة.

وقال مصدر محلي إن الشوبجي ”كان لا يزال يقضي شهر العسل بعد عقد قرانه مؤخرًا، إلا أنه خرج ملبيًا نداء الواجب دفاعًا عن الوطن“، على حد تعبيره.