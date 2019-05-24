اتساع الخلافات بين قيادات الحوثي.. عضو بـ“المجلس الأعلى“: حولونا لـ“ديكور“

شن عضو ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، سلطان السامعي، هجومًا لاذعًا على قيادات حوثية بارزة.

وقال السامعي في لقاء مع بعض قيادات المنظمات المدنية اليمنية في صنعاء، أمس الخميس، إن ”سجون الحوثي تعج بالعشرات من أصحاب الشركات المحلية والعاملين في المنظمات الدولية بدون أي سبب، ويتم الضغط على أصحاب الشركات التجارية من قبل قيادات حوثية لعمل شراكة مقبل الإفراج عنهم“.

وأضاف أن ”جماعة الحوثي حولت أعضاء المجلس السياسي الأعلى إلى مجرد ديكور، لكن لن نسكت على هذا“.

وتصاعدت حدة الخلافات بين السامعي وبعض قيادات الميليشيات الحوثية في مقدمتهم أحمد حامد ”أمين رئاسة الجمهورية“ بعد تمكن الأخير من إضعاف الحضور الرسمي للسامعي، وتحجيم نفوذه داخل المجلس السياسي الأعلى، وبعض مؤسسات الدولة.

والسامعي هو عضو في البرلمان، وحليف قوي لإيران في اليمن منذ عدة سنوات، وسهل لها الحضور ”الشيعي“ في المناطق الوسطى منها تعز واب، وأسهم بشكل فعلي في تعزيز الحضور القبلي للميليشيات الحوثية في المناطق الوسطى.