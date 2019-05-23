البرلمان اليمني يكشف أسباب مطالبة الحكومة بمقاطعة غريفيث

كشف نائب رئيس البرلمان اليمني للشؤون التنظيمية والفنية، محسن باصرة، عن الأسباب التي دعت إلى توجيه البرلمان دعوة للحكومة بإيقاف التعامل مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث.

وقال باصرة في حديث خاص لـ ”إرم نيوز“: إن ”من حق مجلس النواب إبلاغ الحكومة بعدم التعامل مع المبعوث الدولي؛ لأنه أصبح منحازًا لطرف وليس وسيطًا“.

وأضاف أن ”رسالة هيئة رئاسة مجلس النواب لرئاسة الحكومة واضحة، وهي إذا لم يقم المبعوث الدولي بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ قرارات اتفاق السويد، وهي قرارات ملزمة للطرفين، فعلى الحكومة عدم التعامل معه“.

وأوضح باصرة أنه ”من حق الشرعية أن تطالب الأمين العام للأمم المتحدة ودول دائمة العضوية بمجلس الأمن، بتغيير المبعوث الدولي إذا لم يكن محايدًا في إجراءاته وإخطاراته“.

وأكد في ختام حديثه، أن ”الأمم المتحدة من المستحيل أن ترفض طلب الحكومة الشرعية؛ لأن أي مبعوث ينبغي أن يكون مقبولًا من قبل الطرفين“.

وكانت هيئة رئاسة البرلمان وجهت أمس الأول، رسالة إلى الحكومة اليمنية دعتها فيها إلى عدم التعامل مع المبعوث الأممي، واصفة إياه بأنه بات منحازًا لميليشيات الحوثي، كأول قرار سياسي للبرلمان اليمني الذي استأنف نشاطه مؤخرًا من مدينة سيئون بحضرموت.