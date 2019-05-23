مصرع 9 أفارقة سخرتهم ميليشيات الحوثي لحفر الأنفاق في الحديدة‎

لقي 9 مهاجرين أفارقة مصرعهم، أمس الأربعاء، في محافظة الحديدة شمال غرب اليمن، استخدمتهم ميليشيات الحوثي لحفر الأنفاق لها.

وقال مصدر عسكري لـ ”إرم نيوز“ إن ”9 مهاجرين من دولة اريتيريا لقوا مصرعهم، وذلك أثناء حفرهم للأنفاق في محيط مدينة الصالح بمحافظة الحديدة، تحت تهديد السلاح من قبل الميليشيات الانقلابية“.

وأضاف المصدر“ تفجرت الألغام بهم أثناء قيامهم بحفر الأنفاق التي زرعتها عناصر الميليشيات في وقت سابق، وحوّلت أجسادهم إلى أشلاء صغيرة“.

واختتم المصدر حديثه بالقول ”ميليشيات الحوثي تُجبر المهاجرين الأفارقة الذين يلجؤون لليمن من أجل البحث عن لقمة عيشهم، أو اتخاذها كمحطة للانتقال إلى إحدى دول الخليج، على القتال والعمل ضمن صفوفها“.