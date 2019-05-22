اليمن.. مسلحون ينهبون رواتب موظفي النيابة العامة بأبين

تمكن مسلحون مجهولون، من السطو على رواتب موظفي النيابة العامة، في محافظة أبين، المتاخمة لعدن، عاصمة اليمن المؤقتة.

وتشير المعلومات، إلى أن المسلحين اعترضوا سيارة أحد موظفي نيابة أبين، أثناء نقله رواتب الموظفين من البنك المركزي اليمني بعدن، إلى محافظة أبين، وتمكنوا من إيقافه ونهب الأموال في مدينة خور مكسر، قبيل خروجه من عدن نحو أبين، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وقال أبوبكر الشقاع، رئيس النيابة العامة، بمحافظة أبين، في حديث لـ“إرم نيوز“، إن العصابة المسلحة سطت على مبلغ يقدّر بـ 34 مليون ريال يمني، كانت مخصصة كرواتب وعلاوات غلاء معيشية، لموظفي النيابة بأبين.

وفضّل الشقاع، عدم التحدث عن تفاصيل الحادثة. وقال إنها وقعت في محافظة عدن، والجهات المختصة فيها كالنيابة الجزائية وإدارة شرطة عدن، تجري تحقيقًا حول الحادثة.

وطمأن رئيس النيابة العامة بأبين، موظفيها بأن النائب العام في البلاد، القاضي علي الأعوش، يتابع هذا الموضوع شخصيًا، وأن هناك حلول أخرى بالنسبة لمستحقات الموظفين المنهوبة.

وشهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عددًا من أعمال السطو المسلح من قبل مسلحين مجهولين، خلال الأعوام الماضية، طالت أحد فروع البنك الأهلي الحكومي في مديرية المنصورة، ورواتب موظفي الدولة أثناء عملية نقلها، إلى جانب عمليات سطو أخرى على فروع لشركات صرافة محلية.