اليمن.. القوات المشتركة تحرز تقدمًا نوعيًا شمال الضالع

أحرزت القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من قبل التحالف العربي المشترك، الأربعاء، تقدمًا نوعيًا جديدًا في الأجزاء الشمالية من محافظة الضالع، جنوب البلاد، حيث تمكنت من تحرير عدد من المناطق غرب مديرية قعطبة من ميليشيات الحوثيين، إلى جانب تمكنها من فتح الحصار عن مدينة مريس الذي كانت تفرضه الميليشيات عليها.

،وقالت مصادر ميدانية لـ“إرم نيوز“، إن القوات المشتركة باتت تسيطر حاليًا على سلسلة وعل الجبلية ومناطق ”حمر وباب غلق“، ومعسكر ”العللة“، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الحوثيين الانقلابية، في الشمال الغربي لمدينة قعطبة في محافظة الضالع.

وذكرت المصادر أن القوات استطاعت أيضًا فتح الحصار الذي كانت تفرضه ميليشيات الحوثيين على مدينة مريس، من خلال تأمين الطريق الرابط بينها وبين مديرية قعطبة، شمال الضالع.

من جهته، قال الجيش اليمني، عبر موقعه الرسمي، إن المعارك التي تجري حتى اللحظة في المناطق الغربية والشمالية من مديرية قعطبة في محافظة الضالع، كبّدت ميليشيات الحوثيين عشرات القتلى والجرحى، وأحدث انهيارات كبيرة في صفوف مقاتليها.

وأشاد لطفي شطارة عضو الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، بحالة الانسجام بين القيادة السياسية والعسكرية مع قوات التحالف العربي المشترك.

وقال إن ثمار هذا الانسجام يكون من خلال النتائج العسكرية على الأرض بفاعلية وقوة.