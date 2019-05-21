البرلمان اليمني يدعو الحكومة لمقاطعة ”غريفيث“

دعا البرلمان اليمني الثلاثاء، الحكومة إلى مقاطعة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، بدعوى مخالفته القرارات الأممية الخاصة باليمن.

وقال البرلمان، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة معين عبد الملك إن ”ما سُمي أخيرًا بالانسحاب الصوري (من موانئ الحُديدة) تم بمباركة المبعوث الأممي، مارتن غريفيث“ معتبرًا أن هذا ”تحدٍ صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة“.

وأعلن الحوثيون، في 14 مايو/ أيار الجاري، أنهم اختتموا المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة (غرب) وموانئها، وهي: الحُديدة، والصليف، ورأس عيسى.

لكن الحكومة اتهمت الحوثيين الإثنين، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.

وقال البرلمان إن ”السياسة المتبعة من قبل المبعوث الأممي لا تؤدي إلى تحقيق السلام المنشود، بل ستؤدي نتائجها إلى إطالة أمد الحرب“.

ودعا الحكومة إلى: عدم التعاطي مع المبعوث الأممي حتى يتراجع عن مخالفة القرارات الأممية (…) وتنفيذ اتفاق السويد نصًا وروحًا، والذي يلزم المليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها على البحر الأحمر.

وتابع البرلمان أن الاتفاق يدعو إلى ”تمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها (الموانئ)، وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة“.