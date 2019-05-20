انفراج أزمة الجوازات اليمنية في عدن بعد 3 أشهر من التوقف

وصلت أول دفعة من جوازات السفر اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب 3 أشهر من نفادها وإيقاف إصدارها.

وقال مساعد مصلحة الهجرة والجوازات اليمنية، عبدالجبار مساعد، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”الدفعة الأولى من الجوازات وصلت يوم الأحد، وأن هناك دفعات لاحقة ستصل قريبا“.

وأضاف ان ”الدفعة الأولى بلغت 10 ألف جواز سفر، وتم توزيعهم على فروع المصلحة في عدن والمحافظات المحررة“. مؤكدا أن ”هناك دفعات لاحقة ستصل“ دون أن يفصح عن موعد محدد، لكنه اكتفى بالقول انها ستصل قريبا جدا.

وتوقفت عملية إصدار الجوازات من عدن منذ فبراير/شباط الماضي، نتيجة نفاد الكميات المخزنة في المصلحة، واكتفى مكتب الهجرة والجوازات بعدن بصرف الجوازات للحالات المرضية والجرحى فقط.

وبشأن التأخير في وصول الجوازات، أوضح عبدالجبار، أن ”الشركة المنفذة لم تلتزم بالاتفاق المبرم معها“، لافتا أن ”هناك ظروفا أخرى حالت دون وصولها سريعا“.