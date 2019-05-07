مقتل أربعة مسلحين يرجّح أنّهم من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن

المصدر: ا ف ب

قتل أربعة مسلحين يرجّح أنّهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة المتطرف، في ضربة جوية، اليوم الثلاثاء، نفّذتها طائرة من دون طيار ضد آلية كانت تقلهم في محافظة مأرب وسط اليمن، بحسب ما أفاد مسؤولون أمنيون يمنيون.

وقال المسؤولون في القوات الموالية للسلطة المعترف بها دوليًا، إنّ الطائرة استهدفت الآلية أثناء مرورها وسط المحافظة وكانت متّجهة إلى إحدى المزارع في المنطقة.

ورجّح مسؤول أمني أن يكون المسلحون من عناصر تنظيم القاعدة المتطرف، وأن تكون الطائرة التي نفذت الغارة أمريكية.

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة.

وتعتبر واشنطن ”قاعدة الجهاد في جزيرة العرب“ أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها إزاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدًا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الأراضي الأمريكية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني/يناير 2017، ضرباتها ضد التنظيم، خصوصًا عبر طائرات من دون طيار.

وينتشر في اليمن كذلك مسلحو تنظيم داعش المتشدد، وقد خاضوا منذ 2015 مواجهات مع تنظيم القاعدة.

والأحد الماضي، قتل أربعة من مسلحي القاعدة، بينهم قيادي محلي في هجوم انتحاري نفّذه أحد عناصر تنظيم داعش في منطقة قيفة في محافظة البيضاء (وسط)، بعدما تمكّن من دخول اجتماع لعناصر في تنظيم القاعدة، حسبما أفاد مسؤول محلي الثلاثاء.