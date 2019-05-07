قوات الشرعية تستعيد سيطرتها على مواقع تسلل إليها الحوثيون وسط اليمن

تمكنت قوات الشرعية وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي، فجر اليوم الثلاثاء، من تحرير عدد من المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، شمال محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: ”الجيش الوطني وألوية الحماية الرئاسية والمقاومة تتمكن من استعادة مناطق شاسعة، ومواقع كانت قد تسللت اليها مليشيا الحوثي خلال الايام الماضية“.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه الشخصي في موقع ”تويتر“: ”قامت قوات الشرعية بتمشيط موقع الاريل السنترال وقرية قردح، وتأمين الطريق من مريس إلى قعطبة، بعد دحر مليشيات الحوثي من قردح وموقع الشبكة بالجميمة ومنتزة نقيل الشيم“.

وتابع: ”تكبدت ميليشيات الحوثي، خلال تلك المعارك، خسائر فادحة، وسقط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح وأسر العشرات بينهم قيادات، ومطاردة فلولهم الى منطقة حمر غرب ‎قعطبة“.