تقدم ميداني جديد لقوات الشرعية في محافظة صعدة اليمنية (فيديو)

أحرزت قوات الجيش اليمني وبإسناد مباشر من مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت، تقدمًا ميدانيًا جديدًا في مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة أقصى شمال اليمن.

وأفاد المركز الإعلامي التابع للقوات اليمنية المسلحة، عبر سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”خلال معارك متواصلة لليوم الثاني على التوالي، تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، من تحقيق تقدم جديد في مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة“.

وأضاف المركز: ”شنّت قوات الجيش هجومًا مباغتًا تمكنت خلاله من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الإستراتيجية في مديرية الحشوة، وكان تقدمها بمقدار أكثر من 5 كم“.

ولفت إلى أن: ”قوات الجيش تواصل التقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة، فضلًا عن تأمين مواقع أخرى كانت قد حررتها في وقت سابق“.

وبحسب إعلام القوات اليمنية المسلحة: ”فقد أسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية“.