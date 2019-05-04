الجيش اليمني يعلن مصرع 7 من قادة الحوثي في عملية نوعية وسط البلاد

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أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، مصرع 7 من قادة مليشيات الحوثي، في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن. وذكر الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“، أنه “ لقي 7 من قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، بعملية نوعية نفذها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مديرية الزاهر“. وأضاف: ”استهدفت العملية مساء يوم الجمعة، غرفة عمليات…