الجيش اليمني يعلن مصرع 7 من قادة الحوثي في عملية نوعية وسط البلاد

أعلن الجيش اليمني اليوم السبت، مصرع 7 من قادة مليشيات الحوثي، في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وذكر الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“، أنه “ لقي 7 من قيادات مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، بعملية نوعية نفذها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في مديرية الزاهر“.
وأضاف: ”استهدفت العملية مساء يوم الجمعة، غرفة عمليات مركزية للمليشيات الانقلابية، في منطقة آل حميقان في مديرية الزاهر، بعد عملية تم من خلالها رصد القيادات الحوثية، لحظة وصولها إلى غرفة العمليات على متن سيارة مصفحة، وذلك قبل نصف ساعة من الاستهداف“.
وتابع الموقع ”أسفرت العملية عن تدمير غرفة العمليات، ومصرع كل قيادات المليشيات المجتمعة داخلها، بالإضافة إلى تدمير السيارة المصفحة التي كانت متواجدة جوار الغرفة“.