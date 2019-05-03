يمنيون غاضبون يحرقون الإطارات والنفايات احتجاجًا على اغتيال مواطن في تعز

أغلق مواطنون غاضبون شارع جمال، أكبر شوارع مدينة تعز اليمنية، احتجاجًا على اغتيال مواطن بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“ إن العشرات من المواطنين أغلقوا شارع جمال وأضرموا النار في الإطارات والنفايات احتجاجًا على تأخر الأجهزة الأمنية في ملاحقة مسلحين مجهولين اغتالوا المواطن عبد الخالق عبد الرحمن سيف الحاج في شارع جمال بعد صلاة الجمعة.

وأشار الشهود إلى أن المواطن عبد الرحمن الحاج اغتيل على يد مسلحين يستقلون دراجة نارية، لاذوا بالفرار بعد تنفيذ العملية إلى جهة مجهولة.

وتشهد مدينة تعز بشكل متواصل عمليات اغتيالات طالت عسكريين ومدنيين ونشطاء، وسط عجز الأجهزة الأمنية التي تسيطر عليها جماعة حزب الإصلاح – الإخوان في اليمن- ضبط المنفذين، والحد من الانفلات الأمني في المدينة.