عقب مواجهات عسكرية.. كتائب أبي العباس تخلي مواقعها وتنتقل لجبهة الكدحة في تعز

أخلت الكتيبة الخامسة للواء 35 مدرع، ”كتيبة أبو العباس“، مواقعها في مدينة تعز القديمة، وانتقلت إلى جبهة الكدحة بعد يومين من مواجهات دامية مع قوات أمنية موالية لحزب ”الإصلاح“.

ووفق مصدر محلي تحدث لـ“إرم نيوز“، فإن ”العشرات من أطقم عسكرية يعتليها أفراد كتائب أبي العباس، شوهدوا وهم يغادرون مواقعهم في المدينة القديمة إلى جبهة الكدحة، بحماية أطقم عسكرية تتبع قوات الحرس الرئاسي بتعز“

وتوصلت لجنة التهدئة المكلفة من محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، لاتفاق مع قيادة كتائب أبي العباس، الجمعة، يهدف إلى تسليم العناصر المطلوبة للجهات الأمنية، وإخلاء الأحياء السكنية في المدينة القديمة من المسلحين، إلى جهاز شركة تعز بترتيب الأوضاع الأمنية في المدينة القديمة، وتفعيل دور أقسام الشرطة أسوة ببقية المناطق في المحافظة.