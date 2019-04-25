مقتل طفلتين وإصابة أخريات بقصف حوثي في تعز‎ اليمنية (صور)

لقيت طفلتان مصرعهما، وأصيبت أخريات في قصف حوثي استهدف مدرسة للبنات في شمال محافظة تعز، اليوم الخميس.

#تعز

استشهاد طالبة لا يتجاوز عمرها 12 سنة وإصابة 4 طالبات أخريات بسقوط قذيفة حوثية جوار مدرسة الشهيد الحجري في وادي القاضي بمدينة تعز pic.twitter.com/nDR4wGdXDD — عزالدين عبدالحق (@ezzzzz09) April 25, 2019

وذكرت مصادر محلية أن طفلتين قتلتا، وأصيب نحو 5 أخريات في قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي على مدرسة الحجري في شمال تعز.

عاجل تعز

وفاة .الطالبة الثانية/ نهى عبده مجيب حميد. /الصف السابع.

من القذيفه الحوثية التي استهدفت مدرسة الشهيد الحجري..بمديرية المظفر.. حسبنالله ونعم الوكيل

لك الله يا تعزز#تعز pic.twitter.com/LDBDeOTmv3 — رسام الحداد (@rsam321) April 25, 2019

ونشر ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي صورًا لإحدى الطفلتين المقتولتين، والبنات المصابات، مؤكدين استمرار انتهاكات جرائم الحوثيين في تعز.

وتزامن القصف الحوثي، مع اندلاع اشتباكات، صباح اليوم، بين ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح الإخواني، وبين كتائب أبي العباس السلفية التابعة للمقاومة الشعبية في مدينة تعز القديمة، أسفرت هي الأخرى عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.