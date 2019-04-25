مقتل طفلتين وإصابة أخريات بقصف حوثي في تعز‎ اليمنية (صور)

مقتل طفلتين وإصابة أخريات بقصف حوثي في تعز‎ اليمنية (صور)

المصدر: عدن- إرم نيوز

لقيت طفلتان مصرعهما، وأصيبت أخريات في قصف حوثي استهدف مدرسة للبنات في شمال محافظة تعز، اليوم الخميس.

وذكرت مصادر محلية أن طفلتين قتلتا، وأصيب نحو 5 أخريات في قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي على مدرسة الحجري في شمال تعز.

ونشر ناشطون يمنيون على شبكات التواصل الاجتماعي صورًا لإحدى الطفلتين المقتولتين، والبنات المصابات، مؤكدين استمرار انتهاكات جرائم الحوثيين في تعز.

وتزامن القصف الحوثي، مع اندلاع اشتباكات، صباح اليوم، بين ميليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح الإخواني، وبين كتائب أبي العباس السلفية التابعة للمقاومة الشعبية في مدينة تعز القديمة، أسفرت هي الأخرى عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

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