الحوثيون يسيطرون على أجزاء من مديرية الزاهر بعد ”خيانة إخوانية“

سيطرت ميليشيات الحوثي على أجزاء من مديرية الزاهر في محافظة البيضاء، بعد ساعات من اندلاع مواجهات مسلحة بين مقاتلي الميليشيات من جهة وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في البيضاء من جهة أخرى.

وقالت مصدر قبلي لـ“إرم نيوز“ إن ”قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخواني)، يقفون خلف التقدم الحوثي في مديرية الزاهر بعد سحب مقاتليهم إلى المواقع الخلفية لجبهة آل حميقان بالبيضاء، وترك مقاتلي القبائل وأبناء المنطقة يواجهون الحوثيين“.

وحذر المصدر من أن جبهات البيضاء ”لم تعد بذلك التماسك في ظل الخذلان الذي يعانية أبناء القبائل والمقاومة الشعبية من قبل قيادات إخوانية تهدف إلى تسهيل إسقاط عدد من مديريات البيضاء التي تم تحريرها قبل عدة أشهر، في يد الحوثي لاعتبارات سياسية“.

وكانت الميليشيات الحوثية سيطرت قبل أيام على مديرية ذي ناعم في المحافظة.

وتسعى الميليشيات الحوثية إلى بسط سيطرتها مجددًا على مديرية الزاهر بالكامل، وصولًا إلى الجبال المحاذية لمنطقة الحد في ”يافع“ التابعة لمحافظة لحج جنوب البلاد.