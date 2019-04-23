ميليشيات الحوثيين تختطف نقابيًا رفض تمرير صفقات مشبوهة لمشتقات نفطية

اختطفت ميليشيات الحوثيين، اليوم الثلاثاء، قياديًا نقابيًا في شركة النفط اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين من منزله في العاصمة صنعاء ونقلته إلى جهة مجهولة بعد أن اعتدت عليه بالضرب .

وقال مصدر في نقابة موظفي شركة النفط اليمنية في صنعاء لـ“إرم نيوز“، إن عناصر من ميليشيات الحوثيين اعتدت بالضرب على النقابي فائز محمد بشر بعد أن حاصرت منزله.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن النقابي بشر يقود تحركًا مع قيادات أخرى داخل شركة النفط لوقف صفقات الفساد التي تمارسها قيادات ميليشيات الحوثيين، منها صفقات مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات، وتسرب كميات كبيرة من حصص الشركة إلى السوق السوداء تفضي إلى زيادة معاناة المواطنين لكي تجني تلك القيادات أموالًا طائلة من تلك الصفقات.

وكان جهاز الأمن القومي – أحد أجهزة الاستخبارات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين- اختطفت في وقت سابق القيادي في نقابة موظفي شركة النفط في صنعاء عباس البيلي، وقياديًا في نقابة شركة النفط فرع أمانة العاصمة، وفهمي المجذوب، وحسان الشرماني القيادي النقابي في الإدارة العامة لشركة النفط اليمنية، على خلفية رفضهم تمرير صفقات فساد في شركة النفط اليمنية لصالح قيادات حوثية نافذة.