قائد بألوية العمالقة: الهدنة من طرف واحد وعلى التحالف تفعيل جبهة الحديدة

قال قائد عمليات اللواء الرابع عمالقة العقيد محمد السعدي، إن هدنة الحديدة كانت لصالح مليشيات الحوثيين، مؤكداً أنهم في ألوية العمالقة يطالبون قوات التحالف والشرعية بضرورة التحرك وتفعيل جبهة الحديدة.

وأضاف السعدي في تصريح ادلى به لـ“إرم نيوز“ أن المليشيات الحوثية لن تجنح للسلم إطلاقاً، مشيراً إأن الخروقات الحوثية في الحديدة كل يوم تتضاعف وتزداد مستغلة بما وصفه بالموقف السلبي للمبعوث الأممي والمجتمع الدولي الذي فاقم من تمادي المليشيات الحوثية.

وأوضح أن مارتن غريفيث وكبير المراقبين الدوليين لوليسغارد موقفهما سلبي للغاية ولم يتمكنا من تنفيذ الاتفاقات والقرارات التي تمت خلال الفترة الماضية ، وأكد في ذات الوقت أن ألوية العمالقة دعاة سلم وتحترم تلك الاتفاقيات والقرارات الصادرة .

ولفت السعدي أن الميليشيات الحوثية بدأت بتحريك جبهات متوقفة منذ مدة، وأكد أن هدنة الحديدة كانت السبب في ذلك.

وأكد أن هناك ضغوطا دولية تمارس للاستمرار في الهدنة بينما هي في الحقيقة هدنة من طرف واحد، بينما الحوثيون مستمرون بخروقاتهم اليومية.