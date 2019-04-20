”ألوية العمالقة“ تعلن رصدها تعزيزات عسكرية جديدة للحوثيين في الحديدة

أعلنت ألوية العمالقة اليمنية التي تشارك في العمليات العسكرية في الحديدة عن رصد تعزيزات عسكرية، وعمليات تحشيد للميليشيات الحوثية في المحافظة الواقع غرب البلاد.

وقال المركز الإعلامي، لألوية العمالقة إنّ ”وحدة الرصد التابعة للألوية رصدت قيام الميليشيات الحوثية بتحشيد مقاتليها، واستقدام تعزيزات وآليات عسكرية وأسلحة متوسطة إلى منطقة الحبلية مديرية التحيتا جنوب الحديدة“.

وأضاف:“ يبدو أن الميليشيات تحضر لهجمات جديدة ضد ألوية العمالقة والقوات المشتركة في التحيتا والمناطق المجاورة“.

ولفت إلى أن ”الميليشيات الحوثية شنت قصفًا مدفعيًا وبأسلحة متوسطة وثقيلة أخرى، مساء السبت، على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية، فيما يبدو بأنه تغطية لاستقدام تعزيزاتها إلى المنطقة“.