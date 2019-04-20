ما حقيقة أسباب وفاة وزير داخلية الحوثيين‎؟

أعلنت ميليشيات الحوثيين الانقلابية، مساء اليوم السبت، وفاة وزير الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، عبدالحكيم الماوري.

وقالت وكالة ”سبأ“ بنسختها التابعة للحوثيين، إنّ ”الماوري توفي في أحد مشافي لبنان إثر مرض عضال“، إلا أن هذه الرواية مشكوك فيها، لاسيما أن الميليشيات لم تعلن في وقت سابق عن إصابته بأي مرض.

ورجحت مصادر إعلامية، وأخرى في حكومة الشرعية، أنّ ”يكون الماوري قد قُتل، أو أصيب في وقت سابق بغارة جوية للتحالف العربي على أحد معسكرات صنعاء“.

كما تساءلت المصادر ذاتها، عن كيفية مغادرة الماوري ووصوله لبنان وفقًا لزعم ميليشيات الحوثيين، في الوقت الذي تشكو فيه الميليشيات من حصار تفرضه قوات التحالف على منافذ البلاد، وهو ما يؤكد أن الماوري قُتل في السابق ولم تفصح عنه الميليشيات الحوثية، أو أنه توفي، اليوم، متأثرًا بإصابة تلقاها سابقًا.

وتم تعيين الماوري، وزيرًا للداخلية في حكومة الانقلاب في صنعاء، بقرار أصدره رئيس ما يسمى ”المجلس السياسي الحوثي“ في آواخر العام 2017.