الميليشيات الحوثية تسعى لتجنيد طلاب الجامعات الحكومية والأهلية بصنعاء

الميليشيات الحوثية تسعى لتجنيد طلاب الجامعات الحكومية والأهلية بصنعاء
Supporters of the Houthi movement shout slogans as they attend a rally to mark the 4th anniversary of the Saudi-led military intervention in Yemen's war, in Sanaa, Yemen March 26, 2019. REUTERS/Khaled Abdullah TPX IMAGES OF THE DAY

المصدر: صنعاء- إرم نيوز

أصدرت الميليشيات الحوثية، تعميمًا ”سريا“ لكل الجامعات الحكومية والأهلية الواقعة في مناطق سيطرتها، لتنفيذ مجموعة من الفعاليات والانشطة، لإحياء الذكرى السنوية الأولى، لمقتل القيادي الحوثي صالح الصماد.

ولقي الصماد مصرعه بغارة جوية لإحدى طائرات التحالف العربي، في مدينة الحديدة، مع ستة من مرافقيه، في أبريل الماضي.

وطالبت الميليشيات الجامعات ”بالتعبئة العامة“ في أوساط الطلاب والشباب. وأكد التعميم ضرورة ”شحذ الهمم وترسيخ ثقافة الجهاد والتضحية بين أوساط الطلاب“.

وحولت الميليشيات الحوثية المؤسسات التعليمية إلى مراكز للتجنيد، ومواقع لنشر الفكر الحوثي، من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات بشكل مستمر في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية.

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