الميليشيات الحوثية تسعى لتجنيد طلاب الجامعات الحكومية والأهلية بصنعاء

أصدرت الميليشيات الحوثية، تعميمًا ”سريا“ لكل الجامعات الحكومية والأهلية الواقعة في مناطق سيطرتها، لتنفيذ مجموعة من الفعاليات والانشطة، لإحياء الذكرى السنوية الأولى، لمقتل القيادي الحوثي صالح الصماد.

ولقي الصماد مصرعه بغارة جوية لإحدى طائرات التحالف العربي، في مدينة الحديدة، مع ستة من مرافقيه، في أبريل الماضي.

وطالبت الميليشيات الجامعات ”بالتعبئة العامة“ في أوساط الطلاب والشباب. وأكد التعميم ضرورة ”شحذ الهمم وترسيخ ثقافة الجهاد والتضحية بين أوساط الطلاب“.

وحولت الميليشيات الحوثية المؤسسات التعليمية إلى مراكز للتجنيد، ومواقع لنشر الفكر الحوثي، من خلال تنفيذ أنشطة وبرامج وفعاليات بشكل مستمر في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية.