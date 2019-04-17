نجاة محافظ المهرة اليمنية من محاولة اغتيال

نجا محافظ المهرة اليمنية، راجح باكريت، الأربعاء، من محاولة اغتيال، فيما أصيب 3 من مرافقيه، بعدما تعرضوا لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وذكر مسؤول يمني أن ”مسلحين خارجين عن القانون“، أطلقوا الرصاص بكثافة على موكب محافظ المهرة راجح باكريت، في طريق سريع، شرق البلاد.

وأوضح المسؤول، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أن القوات الأمنية التي كانت ترافق المحافظ، اشتبكت مع المسلحين، وتمكنت من التصدي لهم.

وأشار إلى أن المحافظ ”باكريت“ لم يصب بأي أذى، فيما أصيب 3 جنود من قوات الأمن، إصابة أحدهم خطيرة، لافتًا إلى سقوط جرحى من الطرف الآخر، دون تحديد عددهم.

وبين المصدر، أن موكب محافظ المهرة، كان عائدًا من مدينة سيئون في محافظة حضرموت، بعد مشاركته وحضوره في أعمال افتتاح الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني (البرلمان) التي عقدت لأول مرة بعد توقف دام 4 سنوات.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الموكب.

ومنذ أكثر من عام تشهد المهرة احتجاجات ضد تواجد قوات سعودية في المحافظة، ويتهم المحتجون المحافظ باكريت، ”بالتواطؤ وتنفيذ أجندة خارجية في المحافظة“، فيما ارتفعت أصواتهم مؤخرًا بمطالبة الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالته.