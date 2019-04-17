اليمن يعلن دعمه لخطوات المجلس العسكري في السودان

أعلن اليمن اليوم الأربعاء، دعمه لخيارات الشعب السوداني، وللخطوات والإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري في البلد الأخير.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“.

ودعا البيان إلى احترام سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأضاف أن البلاد ”تتابع باهتمام وحرص بالغينِ تطورات الأوضاع في السودان، انطلاقًا من الأواصر المتينة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، لما يحظى به السودان من أهمية في محيطه العربي والإقليمي والدولي“.

وشدد البيان على ”أهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان والحفاظ على أمنه واستقراره، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني العزيز“.

والخميس الماضي، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، إلا أن رئيسه وزير الدفاع عوض بن عوف، استقال بعد يوم واحد من توليه المنصب جراء رفض شعبي، وخلفه عبد الفتاح البرهان، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.