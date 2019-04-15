البرلمان اليمني يقرر عقد جلساته بصورة دائمة ويشكل لجنة بشأن ”اختلالات مالية“

شكل البرلمان اليمني، اليوم الإثنين، لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بشأن ”اختلالات مالية“ أوردها تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، فقد كُلفت اللجنة برفع تقرير بشأن هذه الاختلالات إلى مجلس النواب.

وأضافت الوكالة أنّ ”مجلس النواب أقر أيضًا عقد جلساته بصورة دائمة، كما أوصى الحكومة بتنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية لمحافظة حضرموت الوادي والصحراء بوقود الغاز“.

وأكد نواب خلال الجلسة على ضرورة ”معالجة قضايا التعيينات والتوظيف العشوائي سواء في السلك الدبلوماسي أو مؤسسات الدولة الأخرى، والعمل على إعادة إصدار الجوازات في المحافظات المحررة التي تعاني حتى الآن من توقفها“، وطالبوا أيضًا ”بتشكيل هيئة برلمانية لكشف الميليشيات الانقلابية الحوثية وإظهار جرائمها أمام المجتمع الدولي“.

كما استمع المجلس إلى تقرير موجز عن الأسباب التي أدت إلى فشل تنفيذ اتفاق الحديدة مع الحوثيين.