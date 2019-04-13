هادي: اليمنيون يستعيدون إحدى أهم مؤسسات دولتهم

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، السبت، إن اليمنيين يستعيدون اليوم إحدى أهم مؤسسات دولتهم، ”بعد رحلة نضال طويلة، على طريق استعادة حقوقهم المشروعة وعودة مؤسساتهم المسلوبة“.

وأكد هادي، في كلمته خلال انعقاد الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد، أن أهم دلالة من دلالات انعقاد المجلس، هي ”توحيد كافة اليمنيين بكل أحزابهم واتجاهاتهم وأطيافهم على قاعدة الشرعية والثوابت الوطنية في مواجهة مشروع الميليشيات الحوثية الانقلابية المدمر“.

وقال إن العالم أيقن وبوضوح تسويف واستهتار ميليشيات الحوثيين الانقلابية لاتفاق ستوكهولم، ”وهو ما يؤكد حقيقة المشروع المدمر الذي تحمله هذه الجماعة التي رهنت نفسها للخارج وباعت وطنها لمشروع التخريب الإيراني، واستهداف الأشقاء في الجوار“.

لافتًا إلى أن المجتمع الدولي معني بإيقاف هذه المماطلات والرفض من قبل ميليشيات الحوثيين لكل جهود السلام ورفض ما تم الاتفاق عليه، والضغط لإيقاف الحرب وإنهاء انتهاكات الحوثيين.

وأشار الرئيس اليمني، إلى العديد من المهام التي تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب اليمني، كالمهام التشريعية والرقابية التي تدعم جهود السلطة التنفيذية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبسط نفوذ الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واستكمال المسار السياسي.

وأضاف أن آمال الشعب اليمني كبيرة تجاه مجلس النواب لإسهامه في طريق استعادة الدولة وتعزيز حضورها الكامل على كل الوطن وإنهاء هذا الانقلاب المشؤوم.

ودعا هادي كل أعضاء مجلس النواب الذين لم يلتحقوا بجلساته غير الاعتيادية المنعقدة في سيئون، إلى المبادرة بالانخراط مع زملائهم في هذه المؤسسة للدفاع عن وطنهم، ”فلا يشرفهم البقاء خارج هذه المهمة“.

ووجه الرئيس اليمني، دعوة إلى ميليشيات الحوثيين الانقلابية، قائلًا: ”الم تكفكم أربع سنوات من الدمار والقتل، انظروا من حولكم إلى بلدنا المدمر بسبب نزواتكم وأطماع ايران. إن بلدنا هي بلدكم وأنتم يمنيون فلا ترهنوا حاضر ومستقبل البلد لأعداء اليمن، لقد مددنا أيدينا لكم من أجل السلام ونمدها اليوم مرة أخرى من موقع المسؤولية، فاليمن أغلى و أعز، وشعبها عزيز وكريم“ .