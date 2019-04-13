سلطان البركاني رئيسًا لمجلس النواب اليمني بالتزكية‎ (فيديو)

أجمع أعضاء مجلس النواب اليمني، اليوم السبت، على اختيار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، سلطان البركاني، رئيسًا للمجلس بالتزكية، وذلك في جلسة استثنائية حضرها 141 عضوًا، عقدت في سيئون بمحافظة حضرموت، فيما شارك فيها 3 أعضاء عبر ”سكايب“.

مجلس النواب اليمني يعقد أولى جلساته منذ 2015 في #سيئون وينتخب سلطان البركاني رئيسا له بالاجماع#إرم_نيوز #اليمن #حضرموت pic.twitter.com/SCMqJPkmSM — إرم نيوز (@EremNews) April 13, 2019

وحضر الاجتماع الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الذي قدم من السعودية، لافتتاح جلسة المجلس الأولى بعد نحو 4 سنوات من التوقف.

وقالت مصادر في مدينة سيئون لـ“إرم نيوز“ إن ”موكب هادي انتقل من مطار سيئون الدولي، بعد استقبال الرئيس إلى قاعة المجمع الحكومي بالمدينة، حيث تُعقد أولى جلسات مجلس النواب“.مشيرة إلى أن ”حضور عدد من سفراء الدول الإقليمية“.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة اليمنية في الجلسة غير الاعتيادية، التي دعا إلى انعقادها الرئيس اليمني، مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2019.