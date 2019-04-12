إطلاق سراح قيادي بـ“الانتقالي الجنوبي“ عقب ساعات من احتجازه

أفرجت القوات اليمنية، الجمعة، عن طاهر باعباد، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، عقب ساعات من احتجازه.

وأعلن المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي سالم العولقي، في بيان أورده الموقع الإخباري الرسمي باسم المجلس، احتجاز باعباد من قبل القوات اليمنية، صباح الجمعة.

ونشر العولقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تغريدة، أفاد من خلالها بإطلاق سراح باعباد، قائلًا: إن ”قوات الاحتلال الشمالي في وادي حضرموت تطلق سراح الزميل طاهر باعباد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية سيئون، بعد اختطافه صباح اليوم“.