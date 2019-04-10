تظاهرات شعبية ضد عقد جلسة البرلمان اليمني في سيئون (فيديو وصور)

تظاهر العشرات من سكان مدينة سيئون جنوب اليمن، الأربعاء، رفضًا لعقد البرلمان اليمني جلسة في مدينتهم، ثاني أهم مدن محافظة حضرموت بعد المكلا عاصمة المحافظة.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي أصدر مرسومًا جمهوريًا دعا فيه مجلس النواب لعقد دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت.

هل ستؤدي قنواتنا العربية دورها الأخلاقي المتمثل بأمانة النقل للمتابع العربي لهذا الحراك الشعبي الرافض لانعقاد البرلمان اليمني في أي شبر من أرض الجنوب كما تغطي الحراك الشعبي في الجزائر والسودان .

أم أن فقدان المصداقية وانعدام الأمانة المهنية باتت صفة ملازمة لهذا الإعلام . pic.twitter.com/zejLwxq7o7 — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 10, 2019

وتصاعدت هتافات المتظاهرين ”الشعب يرفض مجلس النواب“، وسط تحذيرات من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بعد التعرض للمتظاهرين.

وقال هاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي: إن ”أي اعتداء على المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا في سيؤون ستكون عواقبه وخيمة، وستتحرك المقاومة الجنوبية بكل ثقلها من كل حدب وصوب وليس لأحد على المقاومة سبيل“.

أي اعتداء على المتظاهرين السلميين من أبناء شعبنا في سيؤون ستكون عواقبه وخيمة . وستتحرك المقاومة الجنوبية بكل ثقلها من كل حدب وصوب وليس لأحد على المقاومة سبيل . — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 10, 2019

وكانت قوات من الحماية الرئاسية التي يقودها العميد ناصر عبد ربه منصور هادي (نجل الرئيس) توجهت، في وقت سابق، إلى سيئون، لتأمين تواجده في المدينة.

ووفق وسائل إعلام يمنية، فقد بدأ توافد النواب الى مدينة سيئون اليوم الأربعاء؛ استعدادًا لالتئام المجلس بعد مرور أزيد من أربع سنوات على توقف اجتماعاته.