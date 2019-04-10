الرئيس اليمني يدعو مجلس النواب لعقد دورة غير اعتيادية في حضرموت

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الأربعاء، مرسومًا جمهوريًا دعا فيه مجلس النواب لعقد دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية ”سبأ“ المرسوم الرئاسي، وجاء فيه: ”بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 – 11 – 2011 واستنادًا للمادة رقم (٧٤) من دستور الجمهورية اليمنية. وعلى الفقرة (ج) من المادة رقم (299) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وعلى قراري رئيس الجمهورية رقمي (18) و(19) لعام 2017 م.

وأضاف المرسوم الجمهوري أنه تقرر وفقًا للمادة (1) دعوة مجلس النواب لعقد دورة غير اعتيادية بمحافظة حضرموت.

وأشار المرسوم إلى أنه ووفقًا للمادة (2) فإنه يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.