اليمن: تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية ”خطوة في الاتجاه الصحيح“

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، مساء اليوم الإثنين، ترحيبها بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان: ”إن هذه الخطوة تأتي في الاتجاه الصحيح، لما سيكون لها من أثر إيجابي على الأمن والسلم في المنطقة والعالم“.

وأضافت: ”سيدفع القرار النظام في إيران إلى تغيير سلوكه ووقف ممارساته في زعزعة الأمن والاستقرار في الإقليم، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية“.

ولفتت الخارجية اليمنية إلى أن ”قرار الإدارة الأمريكية سيساعد في إعادة الاستقرار للمنطقة“، داعيةً المجتمع الدولي إلى ”ممارسة المزيد من الضغوط على إيران، لإجبارها على احترام التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة“.