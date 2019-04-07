انفجار عنيف يهز مدينة شبام التاريخية في اليمن

هزّ انفجار عنيف، فجر اليوم، مدينة شبام التاريخية، وسط محافظة حضرموت، شرقي اليمن، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وذكرت مصادر محلية في المدينة، لـ“إرم نيوز“ أن الانفجار ناجم عن غارة لطائرة يشتبه أنها بدون طيار، استهدفت عربة تقل عناصر من ”تنظيم القاعدة“ قرب المدينة، حيث سُمع أزيزها قبيل الانفجار بلحظات، وفق المصادر.

وقالت المصادر إن الانفجار وقع على الطريق السريع، شرقي شبام، الرابط بين مدينتي شبام وسيئون، بوادي حضرموت، مرجحة سقوط قتلى وجرحى طبقًا للمعلومات الأولية. مشيرة إلى أن الانفجار تسبب بعد لحظات من وقوعه بانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

ولا تزال المعلومات متضاربة حتى اللحظة حول الانفجار، إذ تشير مصادر أخرى إلى أنه ناجم عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة على الطريق العام، مستهدفة رتلًا عسكريًا أثناء مروره.