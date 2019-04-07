قتلى وجرحى في قصف حوثي على مواقع لقوات ”العمالقة“ بالحديدة

قتل 7 جنود من قوات ”العمالقة“ اليمنية، وأصيب 17 آخرون بجروح، يوم الأحد، في قصف مدفعي شنه المسلحون الحوثيون على مواقع في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال الموقع الرسمي، التابع لقوات ”العمالقة“، إن ”ميليشيات الحوثي تشن قصفًا مدفعيًا عنيفًا على مواقع قواتها في مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة، وبشكل مستمر، ما أسفر عن سقوط 7 قتلى من أفرادها وإصابة 17 آخرين“.

وأكدت مصادر محلية في الحديدة، لـ“إرم نيوز“، أن ”الحوثيين يواصلون قصف مناطق تقع تحت سيطرة القوات المشتركة، منذ مساء السبت، بواسطة مدفعيات نصبوها في الأحياء السكنية وسط مدينة الحديدة“.

وحاول الحوثيون، مساء السبت، التسلل باتجاه مواقع تابعة للقوات المشتركة، في مديرية الدريهمي، جنوب غرب مدينة الحديدة، وفي الأجزاء الشرقية من مديرية التحيتا جنوبي المحافظة، لكن قوات ”العمالقة“ تصدت لهم، ما اضطرهم للانسحاب، طبقًا للمصادر.

وقالت المصادر، إن ”الحوثيين قصفوا قاعة الاجتماعات في مجمع إخوان ثابت، وهي القاعة المخصصة لاجتماع لجنة تنسيق وإعادة انتشار القوات التابعة للأمم المتحدة، مع الفريق الممثل للحكومة اليمنية، ما أحدث أضرارًا في القاعة“.