رئيس الحوثيين يكشف عن وجود تواصل ومؤشرات إيجابية بين جماعته وحزب الإصلاح

كشف رئيس ما يسمى بـ“المجلس السياسي الأعلى“ التابع لميليشيات الحوثي مهدي المشاط، عن وجود تواصل بين جماعته المتحالفة مع إيران وحزب التجمع اليمني للإصلاح الذراع السياسي للإخوان في اليمن.

وقال المشاط، في حوار مطوّل مع صحيفة ”الأخبار“ التابعة لحزب الله اللبناني، نشرته اليوم الإثنين: ”بالنسبة إلى حزب الإصلاح، وكل القوى التي التحقت بمعسكر العدوان، فنحن في الواقع نتلقى بعض الرسائل التي يمكن اعتبارها من زوايا معينة مؤشرات إيجابية“.

وأوضح أن ”هذا التنسيق والتواصل ليس بالضرورة أن يكون مع تلك القوى كقوى أو تنظيمات، ولكن كما ذكرت مع فاعلين ومؤثرين منتمين إليها ويعملون في إطارها ويؤثرون في قرارها“.

وكانت تقارير سابقة تحدثت مرارًا عن تزايد التقارب بين الإصلاح والحوثيين في اليمن بدعم من قطر الحليف الإقليمي لجماعة الإخوان.