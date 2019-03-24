الحديدة.. معارك عنيفة بعد محاولة الحوثيين الهجوم على القوات المشتركة

شهدت مدينة الحديدة، غربي اليمن، فجر الاثنين، معارك عنيفة وعمليات قصف، شنتها مليشيات الحوثيين، على مواقع القوات اليمنية المشتركة، في تخوم المدينة، ما تسبب في اندلاع مواجهات، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار التي ترعاه الأمم المتحدة.

وذكرت مصادر محلية في مدينة الحديدة، لـ“إرم نيوز“، إن المعارك اندلعت عند المدخل الشرقي إلى المدينة، بعد محاولة مليشيات الحوثيين الالتفاف على مواقع القوات المشتركة، المدعومة من قبل التحالف العربي المشترك.

وقالت المصادر، إن الحوثيين قصفوا مواقع القوات المشتركة بالمدفعية، قبل أن يحاولوا الالتفاف عليها من الاتجاه الغربي ناحية مطار الحديدة، وهو ما تسبب باندلاع مواجهات عنيفة بعد تصدي القوات المشتركة، لتشمل المواجهات النطاق الشرقي والجنوبي للمدينة.

وأكد موقع الجيش اليمني، أن مليشيات الحوثيين قصفت مواقع الجيش في الجهة الشرقية من المدينة، وسط انفجارات سمع دويّها وسط الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين.

وكانت القوات اليمنية المشتركة، قد أحبطت هجومًا حوثيًا أمس الأحد، في مديرية التحيتا، جنوبي محافظة الحديدة، عقب مواجهات عنيفة.

من جهته، ذكر المركز الإعلامي، لألوية ”العمالقة“ المقاتلة ضمن القوات المشتركة، على موقعه الرسمي، أن مليشيات الحوثيين دعت فجر اليوم، سكان مدينة التحيتا لمغادرة منازلهم فورًا، مؤكدًا أن المليشيات قامت بحشد مقاتليها من مدينة زبيد وبيت الفقيه، ونشرتهم على مشارف المدينة.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة، بعد إعلان الحكومة اليمنية الأحد، موافقة فريقها الممثل لها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، على خطة العمليات لإعادة الانتشار، المقدمة من رئيس بعثة الرقابة الدولية، مايكل لوليسغارد.