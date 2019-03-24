اليمن.. مليشيا الإصلاح تحتجز مصابين في نقطة الهنغر بتعز

أكدت مصادر عسكرية احتجاز مقاتلي حزب التجمع اليمني للإصلاح -إخوان اليمن- عددًا من الجرحى ممن تم إخراجهم من مدينة تعز القديمة بوساطة وحماية اللجنة العسكرية، في منطقة نقطة الهنغر بتعز.

ونقل موقع نيوز يمني المحلي عن مصدر عسكري القول، إن قوة عسكرية موالية للإخوان احتجزت عشرة من أول دفعة جرحى خرجت من المدينة القديمة في نقطة الهنغر بمنطقة الضباب، وكانوا في طريقهم إلى عدن.

وأبدى المصدر تخوفه من إقدام المليشيات الإخوانية على تصفية بعض الجرحى كما حصل مع الجريح المدني نجيب حنش، بعد اختطافه من مستشفى الثورة.

وشهدت مدينة تعز مواجهات عنيفة بين مقاتلي مليشيا حزب الإصلاح وقوات كتيبة ”أبو العباس“ في المدينة، أسفرت عن العشرات من القتلى والجرحى، وتضرر مؤسسات ومرافق مدنية، قبل التوصل لوقف إطلاق النار، ونقل الجرحى للعلاج في مدينة عدن.