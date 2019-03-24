الجيش اليمني يسيطر على مواقع إستراتيجية في الضالع

سيطر الجيش اليمني على 3 مواقع إستراتيجية في جبهة ”دمت“ بمحافظة الضالع جنوب البلاد.

وقالت مصادر ميدانية لـ“إرم نيوز“ إن ”المواجهات الدائرة بين قوات الجيش الوطني المسنود برجال القبائل من جهة، والميليشيات الحوثية من جهة أخرى، أسفرت عن سيطرة الجيش الوطني على أجزاء واسعة من سلسلة جبال الشامي في دمت“.

وأضافت المصادر، أن ”تلك المعارك أسفرت عن سقوط قتيلين من أبناء منطقة مريس، كانا يقاتلا إلى جانب الجيش الوطني، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، إضافة إلى وقوع عدد آخر في الأسر“.

وأفشل الجيش اليمني مطلع الأسبوع الحالي هجومًا للميليشيات الحوثية من ”وادي المخطة والعرش“ جنوب مدينة ”دمت“، وآخر على منطقة ”الأثلة والمعرش“ من الجهة الغربية.