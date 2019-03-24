اليمن.. تفجيران يستهدفان مبنى الأمن العام في شبام حضرموت 

هز انفجاران عنيفان مديرية شبام في وادي حضرموت شرق اليمن مساء الأحد، دون معرفة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنه.

وذكرت مصادر محلية في المحافظة، أن عبوتين انفجرتا في مبنى الأمن العام في مديرية شبام، والذي تجري إعادة ترميمه وتأهيله منذ مدة، بسبب ما تعرض له من تدمير بتفجيرات إرهابية مماثلة قبل نحو 4 سنوات.

ولم تعرف على وجه الدقة تفاصيل أوفى حتى اللحظة عن وجود ضحايا في هذه التفجيرات التي سمع صداها في أرجاء واسعة من مديرية شبام، التي تقع ضمن النطاق الجغرافي لوادي حضرموت، والتابعة للمنطقة العسكرية الأولى.

وتنتشر أعداد كبيرة من عناصر تنظيم القاعدة في وادي حضرموت، الذين فروا من مناطق الساحل عقب حملة أمنية وعسكرية واسعة، قادتها قوات النخبة الحضرمية بإسناد من الإمارات العربية المتحدة في العام 2016.

ويطالب قطاع واسع من أهالي حضرموت بتسليم مناطق وادي حضرموت للنخبة الحضرمية أسوة بساحلها، وسط اتهامات لمعسكرات يمنية في الوادي بالتساهل مع عناصر القاعدة المنتشرين بشكل لافت في تلك المناطق.