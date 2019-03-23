”الانتقالي الجنوبي“ يناشد التحالف لإنقاذ أهالي تعز من ”مليشيا الإصلاح“

ناشد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، التحالف العربي، بسرعة التدخل وإنقاذ الأبرياء في مدينة تعز، على إثر الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها ويقودها ”مليشيا الحشد“ التابعة لحزب الإصلاح، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

واستنكر المجلس، في بيان رسمي أصدره مساء يوم السبت، ”الفوضى العارمة والاغتيالات وحرق المنازل التي تقوم بها مليشيا الحزب، في محافظة تعز، والتي أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين“.

وجاء في بيان المجلس، التضامني مع أهالي تعز، أنه ”يتابع بقلقٍ بالغ ما تقوم به مليشيات الحشد الشعبي، التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن)، من أعمال التصفية لمخالفيهم وهدم وإحراق للمنازل، وانتهاكات سافرة بحق الأبرياء في محافظة تعز“.

وأعلن المجلس ”تضامنه المطلق مع ضحايا هذه الاعتداءات الغاشمة من أهالي تعز“، وحمّل ”مليشيات حزب الإصلاح، المسؤولية القانونية والأخلاقية لهذه الجرائم التي ينطبق عليها وصف جرائم حرب تمامًا وتداعياتها على المدى القريب والبعيد“.

ودعا الانتقالي الجنوبي، ”منظمات حقوق الإنسان وكل منظمات المجتمع المدني إلى التحرك ورصد مايحدث من جرائم، وتقديمها للمحاكم الدولية ليحاكم مرتكبوها، باعتبارها من جرائم حقوق الإنسان التي لا تسقط بالتقادم“.

وذكر المجلس الانتقالي ”جماعة الإخوان بأن المعركة الحقيقية لهم، ينبغي أن تكون ضد مليشيا الحوثي الخطر الداهم على المنطقة برمتها، الذي لايبعد عنهم سوى أمتار، وأن مدافعهم يجب أن توجه صوب الحوثي الذي يتجاورون ويتعايشون معه بمودة وسلام، وليست ضد النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء الذين تحصد آلتهم العدوانية أرواحهم وتحرق منازلهم وتشردهم وتذل من تبقى منهم“.

ودعا المجلس الانتقالي التحالف العربي، لـ“سرعة التدخل وإنقاذ الأبرياء من آلة النار والدمار الغاشمة التي توجهها صوبهم دون رحمة جماعة إخوان الموت ومليشيات حشدهم“.

وأكد أنه يضع ”كل إمكاناته وقدراته تحت طلب الأشقاء، في التحالف لنصرة الأبرياء والضعفاء وكسر شوكة كل معتدٍ متكبر لا يضع اعتبارًا للأرواح المعصومة“.

وفي وقت سابق، هاجم نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك حزب الإصلاح بقوله، إن ”ما يحدث في مدينة تعز على يد حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين دليل قاطع على فاشية هذا الحزب عند التمكن ومدى خطورته على البشرية“.

وقال بن بريك، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”هكذا هم الإخونج في كل العالم سيبيدون كل من يخالفهم إذا ما تمكنوا، وتاريخهم خير شاهد“.

وتشهد محافظة تعز اليمنية، منذ ليلة أمس الجمعة، مواجهات عنيفة وحرب شوارع، بين قوات الحشد الشعبي التابعة لحزب الإصلاح التابع للإخوان، وقوات أخرى تتبع للقيادي السلفي أبو العباس.