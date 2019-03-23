اليمن .. قتلى و جرحى جراء اشتباكات مسلحة في عدن‎

اليمن .. قتلى و جرحى جراء اشتباكات مسلحة في عدن‎
A picture taken on September 5, 2018 shows smoke plumes rising in the background in Yemen's second city of Aden, held by forces loyal to the Saudi-backed government, amidst protests against inflation and the rise of living costs. - Yemen's embattled government had agreed on September 3 to raise the salaries of thousands of public-sector employees, including pensioners, amid protests against the rising cost of living in the war-torn country, as the local currency plummeted against the US dollar. (Photo by Saleh Al-OBEIDI / AFP)

المصدر: عدن - إرم نيوز

قالت مصادر محلية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن:“إن مواجهات مسلحة وقعت فجر، اليوم السبت، بين قوات الأمن وعدد من المحتجين، على خلفية إغلاق الشارع الرئيس لمدينة البريقة غرب عدن“.

وأضافت المصادر:“جاء احتجاج أهالي مدينة البريقة، وإغلاقهم للشارع بالحجارة والإطارات المشتعلة، جراء اعتقال قوات الأمن لشخص من أبناء مدينة البريقة، يعمل موظفًا في مستشفى مصافي عدن العام، دون معرفة أسباب اعتقاله“.

وتابعت المصادر:“وعند محاولة قوات الأمن فتح الشارع، رفض المحتجون الاستجابة لهم، لتندلع إثر ذلك مواجهات مسلحة بين الجانبين“.

وبحسب المصادر فقد سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المحتجين، وحتى اللحظة لم يصدر أي بيان أو توضيح من قِبل أي جهة رسمية يوضح حقيقة الأمر، أو يشرح تفاصيل ما حدث.

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