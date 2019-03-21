السفير الأمريكي باليمن: لم نفقد الأمل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم رغم ”مماطلات“ الحوثيين

ألقى السفير الأمريكي لدى اليمن اليوم الخميس، باللائمة على الحوثيين في تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيس، وقال إن ”أسلحتهم تمثل خطرًا على دول المنطقة“.

وقال السفير ماثيو تويلر في مؤتمر صحفي، أذيع تلفزيونيًّا من مدينة عدن الجنوبية، إن الولايات المتحدة تشعر ”بإحباط بالغ“ لما وصفه بمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات.

وأضاف، لم ”نفقد الأمل“ في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات سلام جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأكد السفير الأمريكي، أن واشنطن لا تدعم جماعات تسعى لتقسيم اليمن.

ووافق طرفا النزاع اليمني، في الـ 13 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على وقف إطلاق النار في مدينة ”الحديدة“ وانسحاب قوات الطرفين المتنازعين منها، في خطوة هي الأهم منذ بدء الصراع اليمني.

وجاء الاتفاق في ختام محادثات جرت في السويد برعاية الأمم المتحدة، بغية إنهاء صراع يمني دخل عامه الرابع.

وينص الاتفاق على انسحاب القوات التابعة للحوثيين، وكذلك نظيراتها التابعة للحكومة اليمنية من مدينة ”الحديدة“، على أن تعوضها قوات محلية تسميها الأمم المتحدة، ثم تسري الهدنة بعد ذلك في المحافظة بأكملها.