مسلح يمني يقتل ثلاثة من أفراد عائلته في هجوم هستيري

أقدم رجل مسلح اليوم الأربعاء، على قتل 3 من أفراد عائلته وإصابة آخرين، قبل أن يتم قتله، في محافظة لحج، المتاخمة للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي، للواء الخامس/دعم وإسناد، المرابط بمديرية الحبيلين، في لحج، أن مسلحًا أطلق النار بشكل هيستيري على أفراد عائلته، ما أدى إلى مقتل والدته وشقيقته وعمه، وإصابة آخرين من أفراد العائلة، في قرية ”حيد ردفان“ بالحبيلين، في جريمة هزّت المنطقة.

وقال إن الجاني فرّ عقب ارتكاب جريمته، واحتمى بأحد جبال المنقطة، قبل أن يتم إبلاغ قيادة اللواء الخامس دعم وإسناد، التابعة لقوات الحزام الأمني، التي بدورها وجهت فرقة من أفراد قوات التدخل السريع إلى موقع اختباء الجاني، الذي أطلق النار على القوة الأمنية ما تسبب في اندلاع مواجهة بين الطرفين، أدت لاحقًا إلى مقتله.

وفي رواية أخرى للحادثة قالت مصادر في المدنية، لمراسل ”إرم نيوز“، ”إن الجاني مصاب بحالة نفسية“.