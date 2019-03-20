عيدروس الزبيدي يزور مجلس الدوما الروسي (صور)

زار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، مقر مجلس النواب الروسي (الدوما)، على هامش الزيارة التي يجريها هذه الأيام للعاصمة الروسية موسكو، على خلفية دعوة رسمية من موسكو.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي سالم العولقي: إنّ ”رئيس العلاقات الخارجية في البرلمان الروسي السيد ليونيد سلوتشكي، وبحضور مجموعة من البرلمانيين المختصين في مقر البرلمان الروسي (الدوما)، استقبل الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي والوفد المرافق“.

وتابع العولقي، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): ”تلقى وفد المجلس دعوة رسمية من البرلمان على هامش زيارة المجلس الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو“.

والتقى الزبيدي والوفد المرافق له، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي بوتين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بغدانوف، في مقر الخارجية الروسية.

وتباحث الطرفان خلال اللقاء، وفقًا لما أورده العولقي، الكثير من القضايا، وعلى رأسها قضية الجنوب، بما يخدم تطلعات شعب الجنوب التواق لنيل استقلاله الوطني.

وأشار العولقي إلى أنه: ”قدّم الأخ الرئيس عيدروس الزُبيدي شرحًا مفصلًا لجملة من القضايا ذات العلاقة باستقرار الوضع في المنطقة، وإمكانية التعاون المشترك في مجمل القضايا الأخرى“.

وبالتزامن مع زيارة وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي للعاصمة الروسية موسكو، أطلق روّاد التواصل الاجتماعي في جنوب اليمن، على ”تويتر“ وسمًا (هاشتاج)، تحت مسمى (#الانتقالي_يحلق_عالميًا)، احتفى الجنوبيون من خلاله بما يحرزه المجلس الانتقالي مؤخرًا من خطوات هامة على الصعيد الدولي.