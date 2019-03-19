استقبال خاصّ لعيدروس الزبيدي في موسكو (صور وفيديو)

وصل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اللواء عيدروس الزبيدي مساء اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو، مع وفد يرافقه من قيادات المجلس.

وفي زيارته لموسكو يلبّي الزبيدي دعوة رسمية من الخارجية الروسية، بعد أيام من ختام زيارة له إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور وقائع استقبال خاصّ نظمته السلطات الروسية احتفاء بزيارة اللواء الزبيدي، على الطريقة التقليدية لهذا البلد.

رئيس #المجلس_الإنتقالي_الجنوبي #عيدروس_الزبيدي يصل العاصمة الروسية #موسكو لبحث الأزمة اليمنية و #قضية_الجنوب، حيث قدم له والوفد المرافق الخبز والملح كأحد عادات الشعب الروسي حفاوة بالضيوف#إرم_نيوز #الزبيدي_في_موسكو pic.twitter.com/0cHe4C9REu — إرم نيوز (@EremNews) March 19, 2019

وقال الموقع الألكتروني للمجلس إن زيارة الزبيدي إلى موسكو، ”ستبحث رؤية المجلس الانتقالي الجنوبي لحل الأزمة اليمنية، وحل قضية الجنوب، والجهود القائمة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام العادل والشامل“.

كما ستبحث الزيارة أيضًا -بحسب الموقع- مسائل تتعلق بالجانب الإنساني، وجهود المجلس الانتقالي الجنوبي في تثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب، بالشراكة مع التحالف العربي.

ويرافق الزبيدي في زيارته إلى روسيا، رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس ناصر الخبجي، والمهندس عدنان الكاف، والمحامية نيران سوقي، وعبدالسلام صالح حميد عضو الجمعية الوطنية.