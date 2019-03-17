اليمن.. الحوثيون يجبرون منشآت صحية على علاج جرحاهم مجانًا

أجبرت جماعة الحوثيين في اليمن منشآت صحية خاصة في مناطق سيطرتها، على معالجة أفراد أُسر قتلاها مجانًا، بحسب مصدر طبي.

وقال المصدر إن ”الجماعة أجبرت تلك المنشآت أيضًا على استقبال الجرحى الحوثيين وعلاجهم بشكل مجاني“.

وأشار إلى أنه ”وفي محاولة لتحسين صورتها أمام المواطنين، أجبرت الجماعة تلك المنشآت على إجراء المعاينة بشكل مجاني، وتخفيض 30% من رسوم الخدمات الصحية الأخرى، لمدة أسبوع، مهددة كل من لا يستجيب بالإغلاق“.

ويعد إجراء الحوثيين واحدًا من الإجراءات التعسفية التي تمارسها الميليشيات بحق المستشفيات، والمراكز الطبية الخاصة، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتي تصل أحيانًا إلى التهديد بالإغلاق بشكل نهائي.