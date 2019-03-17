الحكومة اليمنية تؤكد أهمية نقل المكاتب الأممية إلى عدن

أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، ضرورة نقل كافة مكاتب الأمم المتحدة إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، بما فيها مكتب المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة مارتن غريفيث.

وقال الحضرمي، خلال لقاء جمعه، اليوم الأحد، مع رئيس قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مروان علي، إن ”تواجد مكتب المبعوث الأممي في العاصمة المؤقتة عدن مهم، وإن وزارة الخارجية ستعمل على تسهيل وتيسير عمل المكتب وفقًا لولايته الأممية“.

وأضاف: ”تحرص الحكومة على تسهيل وتيسير عمل المكاتب الأممية؛ من أجل التخفيف من معاناة الشعب اليمني“، مؤكدًا ”دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي، لا سيما فيما يتصل بتنفيذ اتفاق الحديدة“.

ولفت الحضرمي، إلى ”ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها وفقًا للقرارات الدولية، وكشف الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد“.

وأكد نائب وزير الخارجية اليمني، أن ”عدم الكشف عن المعرقلين الحقيقيين لاتفاق ستوكهولم أمام المجتمع الدولي، سيشجع ميليشيات الحوثي على الاستمرار في التعنت والتهرب من التزاماتها المتمثلة بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وفقًا لما تم التوافق عليه في ستوكهولم“.

من جانبه، أكد رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الأممي مروان علي، أن ”مكتب المبعوث، يحرص على التواجد في العاصمة المؤقتة عدن، وإنجاح عملية السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك اتفاق الحديدة“.