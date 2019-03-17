الجيش اليمني يسيطر على قرى جديدة في صعدة

أعلن الجيش اليمني، الأحد، سيطرة قواته على قرى وأودية في معاقل ميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، شمالي البلاد، بعد معارك عنيفة بين الطرفين.

وقال موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني، إنه ”تمت السيطرة على قرى الجلح والدحل والسلفة ووادي آل عسلان جهلة ووادي المبطح، آخر معاقل الحوثيين في مديرية باقم“.

وأضاف أن هذا التقدم، جاء من خلال عملية عسكرية واسعة نفذت صباح اليوم، بمساندة قوات التحالف العربي.

وبالتزامن مع المعارك الميدانية، شنت مقاتلات التحالف وطيران الأباتشي غارات مكثفة على مواقع تمركز الحوثيين وتعزيزاتهم في الجبهة ذاتها، حسب المصدر.

ولفت الموقع إلى أن المعارك وغارات التحالف، أدت إلى مقتل أكثر من 20 مسلحًا حوثيًا وجرح العشرات منهم.

وتكمن أهمية محافظة صعدة، كونها المعقل الرئيسي الذي نشأت فيه ميليشيا الحوثي، والمقر المفترض لزعيمها عبدالملك الحوثي، إضافة إلى محاذاتها للحدود السعودية الجنوبية.