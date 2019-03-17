اليمن.. المحافظ نبيل شمسان يزور تعز المحاصرة للمرة الأولى منذ تعيينه‎

وصل محافظ تعز، جنوب غربي اليمن، نبيل شمسان، الأحد، إلى المحافظة المحاصرة، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه قبل شهرين ونصف الشهر.

ومنذ أغسطس/ آب 2015، يحاصر مسلحو جماعة الحوثي، تعز من الجهات الشرقية والشمالية والغربية، بينما يتنازعون السيطرة على الجهة الجنوبية مع القوات الحكومية‎.

وقال مدير الإعلام في المحافظة، نجيب قحطان، إن شمسان (ثالث محافظ لتعز منذ بدء الحرب) وصل تعز عبر المنفذ (الضباب) الوحيد الخاضع لسيطرة القوات الموالية للحكومة.

وتصاعدت دعوات محلية في تعز، خلال الفترة الأخيرة، تطالب بوصول شمسان إلى مدينة تعز، مركز المحافظة.

وأضاف قحطان أن المحافظ وعد باستكمال الحرب ضد الحوثيين حتى تحرير المناطق التي يسيطرون عليها في المحافظة، إضافة إلى تثبيت الأمن والاستقرار فيها.

وتابع أن شمسان شدد على أنه سيبدأ من حيث انتهى المحافظون السابقون، وأنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي أو فئة أو جماعة، ودعا كافة القوى إلى دعمه لإنجاز مهامه.

وأصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرارًا بإقالة محافظ تعز آنذاك، أمين محمود، وتعيين شمسان محافظًا للمحافظة التي تتقاسم الحكومة والحوثيون السيطرة عليها.