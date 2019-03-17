ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة على جبهة ”مران“ غربي صعدة

تتكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في المعارك الدائرة مع قوات الجيش الوطني اليمني على جبهة ”مران“ غربي محافظة صعدة شمالي البلاد.

وحسب موقع ”سبتمبر“ المحلي، لقي قياديان في ميليشيا الحوثي الانقلابية، مصرعهما مع عدد من عناصرهما، خلال المواجهات التي دارت، أمس السبت، على جبهة ”مران“.

والقياديان هما، صالح الخوزري، وحسين خلوفة لقيا، واللذان كانا يقودان مجاميع لميليشيا الحوثي في تلك المواجهات.

وكان عشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية، قد لقوا مصرعهم خلال مواجهات الأيام الماضية، والتي أحرزت قوات الجيش الوطني فيها تقدمًا كبيرًا.

وشنت قوات الجيش الوطني، أمس السبت، هجومًا واسعًا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية في محيط منطقة البرح، غربي محافظة ”تعز“ جنوبي غرب البلاد.

ونفذت قوات الجيش مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، خلال الهجوم عملية تطهير لـ وادي ”المقصب“ وجبل ”المثهبة“ والتباب الحمر، من جيوب الميليشيا الحوثية.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 25 من عناصر الميليشيا بينهم قيادات ميدانية، وجَرح عشرات آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

ومن القيادات الانقلابية الذين لقوا مصرعهم في معارك أمس بـ ”البرح“ عبدالله صالح عبده الباجني، وعبدالملك احمد القابلي، ورشيد علي احمد تاج الدين.