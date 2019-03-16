يمنيون يلجؤون إلى ”قفص دجاج“ لتدريس أبنائهم (صور)

اضطر أهالي إحدى قرى منطقة ”سايلة الزبيب“ في محافظة مأرب شرق اليمن، إلى تحويل قفص حديدي كان يستخدم لتربية الدجاج، إلى فصل لتعليم أبنائهم، حيث تكفل أحد المعلمين من منطقة مجاورة بتدريس الأطفال.

ويقطع المعلم ”عادل الشعبي“ يوميًا مسافة تصل إلى 30 كم من منزله إلى الفصل الدراسي، الذي يدرس فيه نحو 15 طفلًا.

وتقطن منطقة ”سايلة الزبيب“ العشرات من الأسر الفقيرة، بعضها ينتمي إلى الفئات المهمشة ”الأخدام“، والذين يعملون في مهن الرعي وتربية الحيوانات والأعمال اليدوية داخل مدينة مأرب.

ووفق الناشط المدني ”صفون الأشقر“، فإن الأهالي هنا ”يهتمون بتعليم أبنائهم حتى لا يقعوا في نفس مصير آبائهم“، الذين لم ينالوا حظهم في التعلم.

وقال الأشقر في حديث لـ“إرم نيوز“، إنّ ”الفقر هو السمة البارزة في هذه المنطقة، حتى المكان الذي يتلقى فيه الأطفال التعليم، بسيط للغاية ووسط العراء ومغطى بالقش وبعض الأقمشة“، وفق تعبيره.