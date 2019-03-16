الحوثيون يستقدمون تعزيزات عسكرية إلى مناطق مختلفة من الحديدة

قالت ألوية ”العمالقة“ المتمركزة على تخوم مدينة الحديدة، ضمن القوات اليمنية المشتركة، المسنودة من قوات التحالف العربي المشترك، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية، استقدمت اليوم السبت، تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، لأكثر من موقع داخل محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكرت ألوية ”العمالقة“ في موقعها الرسمي، أن ميليشيات الحوثيين قصفت مواقع قواتها في مديرية التحيتا، جنوب غرب الحديدة، بقذائف مدفعية، كما عززت مواقعها العسكرية في منطقة ”الجبلية“ بمديرية التحيتا. مشيرة إلى مواصلة الخروقات التي يرتكبها الحوثيون في الحديدة، في كل من منطقة ”الفازة“ بالتحيتا، ومديرية حيس، جنوب المحافظة، غير عابئة بالهدنة الأممية التي تم التوافق بشأنها أواخر العام الماضي.

وقالت مصادر محلية، في مدينة الحديدة لـ“إرم نيوز“، إن الحوثيين استحدثوا عددًا من السواتر والحواجز وسط المدينة.

ولفتت المصادر، إلى أن الميليشيات الحوثية نجحت خلال الفترة الماضية في ”استغلال فترة إيقاف تقدم القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي، وبقيت تتلكأ وتماطل في تنفيذ اتفاق ستوكهولم كل تلك الفترة، حتى تمكنت من استعادة قوتها، ويبدو أنها اليوم باتت تتحضر لمعركة جديدة في المدينة“.